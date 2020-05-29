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تعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:21 ص
نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية
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إيهاب عمر

ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط وذلك بعدما اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط  أمس الخميس نتيجة الدور الاول  للفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية  العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين.

كما بلغت نسبة النجاح للاعدادية المهنية 80.50 %.

وللحصول على النتيجة اضغط هنا 

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من جانبه أكد محافظ أسيوط مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمى معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق اعلى النتائج .

وأكد ان القيادة السياسية والدولة تولى اهتمًا كبيرا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة فى ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته م.

من جانبه اشار صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الى ان نتيجة الدور الاول للفصل الدراسى الثانى بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 99.80  % وبلغ عدد الحضور النظامى 60 الف و 499 طالبا وبلغ عدد الناجحين منهم 60 الف و381 طالبا وعدد الحضور المنازل 1325  ونجح منهم 1296 طالبا من اجمالى المنازل بنسبة نجاح للمنازل بلغت 97.81 % .

حيث بلغ نسبة اجمالى الحضور للاعدادية العامة 61 الف و824 طالبا واجمالى عدد الناجحين 61 الف و 677 ناجحًا بنسبة نجاح بلغت 99.76 %، لافتا الى ان عدد الحضور من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 10 الاف و644 طالبا نجح منهم 8569 طالبا بنسبة نجاح بلغت 80.50 % فضلا عن ان نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 100 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 92.5 % مضيفا ان النتيجة جارى توزيعها على الادارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها .
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