برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط

أمس الخميس نتيجة الدور الاول للفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين.





كما بلغت نسبة النجاح للاعدادية المهنية 80.50 %.





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من جانبه أكد محافظ أسيوط مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمى معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق اعلى النتائج .

وأكد ان القيادة السياسية والدولة تولى اهتمًا كبيرا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة فى ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته م.





من جانبه اشار صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الى ان نتيجة الدور الاول للفصل الدراسى الثانى بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 99.80 % وبلغ عدد الحضور النظامى 60 الف و 499 طالبا وبلغ عدد الناجحين منهم 60 الف و381 طالبا وعدد الحضور المنازل 1325 ونجح منهم 1296 طالبا من اجمالى المنازل بنسبة نجاح للمنازل بلغت 97.81 % .



