عميد زراعة عين شمس يكلف قسم الكمياء بتصنيع مطهرات لطلاب الفرق النهائية

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن امتحانات طلاب الفرق النهائية سبتدأ في أول يوليو حسب قرارات المجلس الأعلى للجامعات المصرية؛ لذلك وضعت الكلية خطة لتأمين الطلاب وعدم تعرضهم للتجمعات وأيضا ووضع مطهرات في كل أماكن الكلية.





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وأضاف أحمد جلال لـ صدى البلد: "سوف نكلف قسم الكمياء بتحضير قمية كبيرة من المطهرات والكحول الجيل لمواجهة فيروس كورونا لوضعها بالكلية، منوها أن الكلية سوف تقوم بالاكتفاء الذاتي من المطهرات من إنتاج الكلية لحماية الطلاب وأيضا هيئة أعضاءالتدريس والعاملين بالكلية.





وأوضح الدكتور أحمد جلال أن الكمامة إجباري لكل العاملين بالكلية وأيضا الطلاب وتوفير كمامات للطالب الذي لم يأت بكمامة، وإجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية، ووجود فاصل زمني بين كل فترة وأخرى من أجل تعقيم اللجان جيدا بين الفترات الامتحانية.





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وأكد أنه سوف يتم تقليل أعداد الطلاب باللجان بدرجة كبيرة جدا، ويتم استخدام جميع المدرجات والحجرات الدراسية الموجودة بجميع مبانى الكلية لجان امتحانية، ولا يوجد أى امتحانات فى الطرقات وتخصيص باب للدخول وباب للخروج ضمانا لعدم الاحتكاك بين الطلاب.





جدير بالذكر، أنه سيتم عقد امتحان الفرق النهائية يوم 1 يوليو على أن عدد الفرق النهائية 400 ألف طالب، وأن كل جامعة سوف تعلن جداولها مع التشديد على وجود اجراءات احترازية.



