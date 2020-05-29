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تعليم

شفاء نائب رئيس جامعة الفيوم من كورونا وخروجه من مستشفى العزل

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:03 م
شفاء نائب رئيس جامعة
شفاء نائب رئيس جامعة الفيوم من كورونا وخروجه من مستشفى العزل
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قسم المحافظات
كشف اليوم الجمعة الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، عن الوضع الصحي لحالات العزل بمستشفي الباطنة الجامعي. 


‏وأفاد بأنه تم بحمد الله خروج الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من الحالات بعد إجراء مسحتين طبيتين متتاليتين والتأكد من سلبيتهما في كل مرة.


وأوضح الدكتور ياسر حتاتة أن جميع الحالات داخل مستشفى العزل يتلقون الرعاية وفقا لبروتوكول العلاج الموحد والمعتمد من وزارة الصحة.


وتتقدم أسرة جامعة الفيوم بخالص التهنئة للدكتور خالد عطا الله وجميع الحالات التي تماثلت للشفاء، متمنين لهم جميعا دوام الصحة والعافية، سائلين الله عز وجل أن يمن بالشفاء على جميع المصابين.
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