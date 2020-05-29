عارفة إنها هتموت.. يسرا تتصدر البحث بعد كشفها اللحظات الأخيرة في حياة والدتها

تصدرت الفنانة يسرا ، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حديثها عن اللحظات الأخيرة في حياة والدتها الراحلة في برنامج "معكم منى الشاذلي".





وقالت يسرا متأثرة: "كنت عارفة إن أمي هتموت فى اليوم اللى ماتت فيه.. كنت حاسة ويمكن ربنا أداني الإحساس ده عشان يمهدلي الوفاة".









وأضافت يسرا: "العام الماضى لم أقدم أعمالا واكتشفت أن ذلك كان قدرى حتى أكون مع والدتى وأظل تحت أقدامها".





واختتمت يسرا حديثها عن والدتها قائلة: "لم أتركها يوما فى المستشفى لأني وعدتها أنى مش هسيبها.. نجاحى دا بسبب رضاها عنى"، كما كشفت أكدت إنها ظلت فى المستشفى بجوار والدتها 40 يوما ولم تخرج منها.





بينما أشارت إلى أنها استحضرت لحظة وفاة والدتها في مشهد موت ابنها هشام، في مسلسل "خيانة عهد"، والذي جسده الفنان خالد أنور، وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا جدًا.