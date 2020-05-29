السياحة: لا إصابات بكورونا في الفنادق.. وسنرفع نسبة الإشغال لـ 50%

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، إن شروط السلامة الصحية للفنادق تمكن المواطنين من الاستمتاع على شواطئ مصر، مضيفة أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من المصريين على الفنادق خلال فترة العيد.





وأكدت بهجت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «مانشيت»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أن جميع الفنادق التزمت بالنسبة المحددة 25% للأشغال، مشيرة إلى أن عدد الفنادق التي تقدمت للحصول على الترخيص 78 فندقا قدمت وحصلت على شهادة الفحص الصحية.





وأكملت المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، أن: «باقي الفنادق تقدمت للحصول على الشهادة، وجار العمل على هذا الأمر ويتم الفحص حتى يكونوا مستوفين لكل الشروط التي وضعتها وزارتا الصحة والسياحة والآثار».





وأضافت بهجت، أن هناك رقابة يومية على الفنادق التي حصلت على ترخيص، مستدركة: "لو في أي خلل أو تقصير سيتم استبعاد هذا الفندق فورا".





وكشفت الدكتورة سها بهجت المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، عن أنه في الخطة المستقبلية سيتم زيادة نسبة الإشغال لـ 50% وبنفس الإجراءات المتبعة في الفنادق.





وأكدت المتحدثة، خلو فترة عيد الفطر المبارك في الفنادق من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الأمور تسير بكل هدوء وأمان.