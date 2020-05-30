علاجات منزلية آمنة وفعالة لإزالة شمع الأذن

شمع الاذن يمنع دخول الجراثيم والأوساخ والالتهابات والمواد الغريبة الأخرى طبلة الأذن (الجزء الداخلي من الأذن)، ولكن عندما يزداد إنتاج شمع الأذن ، فمن الطبيعي أن يشق طريقه نحو الأذن الخارجية وتحدث المشكلة عندما يقوم الأشخاص بإدخال أشياء مثل قطع القطن أو دبابيس بوبي لتنظيف الجزء الداخلي من آذانهم ، ويدفعون الشمع أكثر دون علم نحو طبلة الأذن ، مما يسبب انسدادًا.

تعد العلاجات المنزلية هي أفضل طريقة لإزالة شمع الأذن دون التسبب في أي ضرر لطبلة الأذن ، وهى التى تؤثر على السمع.

هناك بعض العلاجات المنزلية البسيطة لازالة شمع الاذن يمكن اتباعها بشكل آمن وذلك حسبما يوضح موقع boldsky ومنها:

1. زيت الأطفال:

زيت الأطفال هو زيت معدني يعمل كمرطب فعال وآمن لشمع الأذن فهو يساعد على تنعيم الشمع وإزالته في لمح البصر.

طريقة الاستخدام: اسكب بضع قطرات من زيت الأطفال في الأذن عن طريق إمالة الرأس. اتركه لمدة 5-7 دقائق. قم بإمالة الرأس المعاكس واترك الزيت يخرج. كرر العملية لمدة أسبوع إلى أسبوعين إذا استمر الألم.

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2. زيت الثوم

يمكن أن يؤدي انسداد شمع الأذن غير المعالج إلى عدوى الأذن. في دراسة ، أظهر زيت الثوم نشاطًا مضادًا للميكروبات ضد عدوى الأذن بسبب وجود أربعة كبريتيدات ثنائي الآليل.

كيف تستعمل:

سخني 3-4 فصوص ثوم في 3 ملاعق كبيرة من جوز الهند أو زيت الزيتون حتى يتحول اللون الأسود إلى اللون السابق. دع الخليط يبرد. أزيلي الفصوص. اسكب بضع قطرات من الزيت في الأذنين. يترك لمدة 5 دقائق ثم يصفى.

زيت البصل

يمتلك الكيرسيتين ، وهو فلافونويد في البصل ، خاصية مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الألم وعدم الراحة في الأذنين و تُستخدم لفائف البصل أيضًا لعلاج آلام الأذن.

كيف تستعمل:

تسخين البصل عند درجة حرارة عالية وتبريده. اعصر البصل من أجل الزيت. قم بصب بضع قطرات في الأذن ثم يصفى بعد 5-7 دقائق.