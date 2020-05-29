لاعب الزمالك يزور أسرة شهيد عملية البرث

حرص محمد عنتر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التوجه لزيارة أسرة الرائد محمد صلاح شهيد عملية البرث بأسيوط.
وقامت أسرة الشهيد باستقبال اللاعب والترحيب به، جاء هذا خلال تواجد عنتر بمسقط رأسه بأسيوط لزيارة أسرته بصحبة زوجته ونجله.
ويؤجل اللاعب البت في العروض المحلية المقدمة لها للرحيل عن صفوف نادي الزمالك هذا الصيف.
وطلب اللاعب من أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، برغبته في معرفة مصيره مع القلعة البيضاء لكن الثاني أبلغه بضرورة انتظار قرار الفرنسي باتريس كارتيرون، بخصوصه سواء بالاستمرار أو الرحيل.
ويملك محمد عنتر عدة عروض من أندية الدوري المصري مثل الاتحاد السكندري ووادي دجلة ومصر المقاصة لكنه لم يحسم وجهته بعد عقب معاناته هذا الموسم من قلة المشاركة.