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أخبار العالم

واشنطن: عززنا وضع قواتنا في المنطقة لردع إيران

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:21 م
المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك
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قسم الخارجي
قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك إن الجيش الأمريكي عزز وضع قواته في الشرق الأوسط منذ مايو من العام الماضي لردع عمليات إيران ضد جيرانها في المنطقة.

وأضاف هوك "نتشارك مع الأوروبيين في إدانة اختبار إيران للصواريخ الباليستية وتسليح حزب الله والوكلاء وسلوكها العدواني في اليمن وسوريا".


وتابع هوك "أوضحنا للسوريين والروس أن على الإيرانيين مغادرة سوريا".

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن أهداف المشروع الإيراني لتقسيم اليمن خدمة لأجندتها التوسعية وسياساتها التخريبية في المنطقة العربية.

وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "إن مخطط تقسيم اليمن بالنسبة لإيران مشروع قديم جديد بدأ مع دعم نواة الحراك الجنوبي، وما عرف بحركة الشباب المؤمن في صعدة، وظهر المخطط بوضوح مع انقلاب الميليشيا الحوثية وإدارتها السياسية والاقتصادية والعسكرية للحرب منذ أكثر من 5 سنوات سعت خلالها لتكريس الانفصال كأمر واقع في حياة اليمنيين".

وأضاف الارياني ‏"أن نظام طهران يدرك استحالة فرض سيطرة مليشياته الحوثية على كامل الخريطة اليمنية، فيلجا للدفع بمليشياته للتصعيد العسكري شمالا ودعم وتأجيج الفوضى جنوبا، بهدف تقويض وجود الدولة والحكومة الشرعية وجهودها لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والانطلاق لتحرير العاصمة المختطفة صنعاء".

وأشار وزير الإعلام اليمني‏ إلى أن المخطط الإيراني لتقسيم اليمن يطمح لتثبيت ذراعها الحوثية شمالا وزرع نظام صديق لا يرفض فكرة التعايش مع الحوثيين جنوبا، وهو مخطط سيسقط أمام وعي أبناء الشعب اليمني.. مؤكدا أن العالم يقف مع الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة إدراكا لحقيقة أن يمن آمن مستقر مزدهر وموحد هو ضمانة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
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