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أخبار العالم

وزير الإعلام اليمني: إيران تسعى لتقسيم اليمن خدمة لأجندتها التوسعية في المنطقة

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:23 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن أهداف المشروع الإيراني لتقسيم اليمن خدمة لأجندتها التوسعية وسياساتها التخريبية في المنطقة العربية.

وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)"ان مخطط تقسيم اليمن بالنسبة لإيران مشروع قديم جديد بدأ مع دعم نواة الحراك الجنوبي، وما عرف بحركة الشباب المؤمن في صعدة، وظهر المخطط بوضوح مع انقلاب المليشيا الحوثية وادارتها السياسية والاقتصادية والعسكرية للحرب منذ اكثر من 5 سنوات سعت خلالها لتكريس الانفصال كأمر واقع في حياة اليمنيين".

واضاف الارياني ‏"ان نظام طهران يدرك استحالة فرض سيطرة مليشياته الحوثية على كامل الخريطة اليمنية، فيلجا للدفع بمليشياته للتصعيد العسكري شمالا ودعم وتأجيج الفوضى جنوبا، بهدف تقويض وجود الدولة والحكومة الشرعية وجهودها لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والانطلاق لتحرير العاصمة المختطفة صنعاء".

وأشار وزير الاعلام اليمني‏ الى ان المخطط الايراني لتقسيم اليمن يطمح لتثبيت ذراعها الحوثية شمالا وزرع نظام صديق لا يرفض فكرة التعايش مع الحوثيين جنوبا، وهو مخطط سيسقط امام وعي أبناء الشعب اليمني .. مؤكدا ان العالم يقف مع الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة ادراكا لحقيقة أن يمن آمن مستقر مزدهر وموحد هو ضمانة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
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