وزير الإعلام اليمني: إيران تسعى لتقسيم اليمن خدمة لأجندتها التوسعية في المنطقة

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن أهداف المشروع الإيراني لتقسيم اليمن خدمة لأجندتها التوسعية وسياساتها التخريبية في المنطقة العربية.



وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)"ان مخطط تقسيم اليمن بالنسبة لإيران مشروع قديم جديد بدأ مع دعم نواة الحراك الجنوبي، وما عرف بحركة الشباب المؤمن في صعدة، وظهر المخطط بوضوح مع انقلاب المليشيا الحوثية وادارتها السياسية والاقتصادية والعسكرية للحرب منذ اكثر من 5 سنوات سعت خلالها لتكريس الانفصال كأمر واقع في حياة اليمنيين".



واضاف الارياني ‏"ان نظام طهران يدرك استحالة فرض سيطرة مليشياته الحوثية على كامل الخريطة اليمنية، فيلجا للدفع بمليشياته للتصعيد العسكري شمالا ودعم وتأجيج الفوضى جنوبا، بهدف تقويض وجود الدولة والحكومة الشرعية وجهودها لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والانطلاق لتحرير العاصمة المختطفة صنعاء".