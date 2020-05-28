أطلقت عليها اسم قاسم سليماني.. إيران تصمم سفينة حربية جديدة

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن قائد القوات البحرية الإيرانية اللواء علي رضا تنغسيري أن بلاده تعمل على تصميم سفينة حربية أطلقت عليها اسم القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتيل في ضربة جوية أمريكية بالعراق مطلع العام الجاري.





وقال تنغسيري إن إيران تعمل أيضًا على تصميم سفينة حربية أخرى أطلقت عليها اسم نائب قائد الحشد الشعبي العراقي السابق أبو مهدي المهندس، الذي اغتيل مع سليماني.









وأضاف تنغسيري خلال مراسم تسليم زوارق بحرية جديدة، اليوم الخميس، أنه تم تسلم مجموعة كبيرة من الزوارق البحرية السريعة، تضم 112 زورقا هجوميا قاذفا للصواريخ من طراز ذوالفقار وحيدر وميعاد، مشيرا إلى أنها "ستزيد القوة الهجومية للقوات البحرية في الحرس الثوري في مياه الخليج".





وأعلن تنغسيري أنهم "سيتواجدون إلى جانب الأمريكان أينما حلوا"، مؤكدا على أن الأمريكان سيشعرون بوجود الحرس الإيراني أكثر مستقبلا.





وقال: "نحن نأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد، لا نخشى الموت، ومستعدون للتضحية، وسنوجه صفعة للعدو في أي مواجهة".