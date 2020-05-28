البنتاجون: شراكتنا مع السعودية قوية.. وقادرون على مواجهة تهديدات إيران

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، إن شراكتها مع المملكة العربية السعودية قوية وطويلة الأمد، مؤكدةً أنها قادرة على التعامل مع التهديدات الإيرانية في المنطقة.





وأضافت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، "القوات الأمريكية تحتفظ بقدرات قوية في مسرح العمليات بالمنطقة".





وتابع البيان، "قادرون على معالجة أي حالات طارئة تتعلق بتهديدات إيران، وشراكتنا الدفاعية مع السعودية طويلة الأمد، ونتعاون معها في مكافحة الإرهاب".





وأشارت الوزارة إلى أنها تنسق مع المملكة العربية السعودية في سبيل تعزيز قدرات الدفاع الجوي الإقليمي لردع الهجمات الإيرانية المحتملة.







