أمريكا تخير إيران: إما الحوار معنا وإما الانهيار الاقتصادي

برين هوك"، النظام الإيران، بانهيار اقتصادي وشيك إذا لم يدخل مع واشنطن في مفاوضات بشأن الاتفاق النووي. هدد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، "





ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، عن هوك : "نظرا لضغوطنا، يواجه زعماء إيران خيارا: إما التفاوض معنا أو التعامل مع انهيار اقتصادي".





وأمس الأربعاء، تعهدت إدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء العمل بإعفاءات من العقوبات تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بمواصلة أعمال تهدف إلى جعل منشآت نووية إيرانية أقل عرضة للاستخدام في تطوير أسلحة.





وتشمل الإعفاءات، التي سينتهي أجلها بعد 60 يوما، مفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل ، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.



