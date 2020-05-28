AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تخير إيران: إما الحوار معنا وإما الانهيار الاقتصادي

الخميس 28/مايو/2020 - 12:57 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
هدد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، "برين هوك"، النظام الإيران، بانهيار اقتصادي وشيك إذا لم يدخل مع واشنطن في مفاوضات بشأن الاتفاق النووي. 

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، عن هوك: "نظرا لضغوطنا، يواجه زعماء إيران خيارا: إما التفاوض معنا أو التعامل مع انهيار اقتصادي".

وأمس الأربعاء، تعهدت إدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء العمل بإعفاءات من العقوبات تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بمواصلة أعمال تهدف إلى جعل منشآت نووية إيرانية أقل عرضة للاستخدام في تطوير أسلحة.

وتشمل الإعفاءات، التي سينتهي أجلها بعد 60 يوما، مفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تهديد أمريكي جديد لإيران بسبب الاتفاق النووي.. وروسيا تتدخل

الولايات المتحدة: سنضمن استمرار حظر الأسلحة على إيران

ترشيحاتنا

البنك المركزي ينفي إصدار عملات ورقية فئة 500 جنيه في يوليو

سر ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى مصر.. خبير وبائي يجيب

تويتر تتلقى أول ضربة بعد تهديد ترامب بالغلق

أخبار الحوادث.. إنقاذ المطرية من كارثة بسبب انفجار خط غاز.. حقيقة إصابة محتجزين بـ كورونا في قسم عين شمس

لمناقشة أزمة كورونا.. الإبراشي: الحكومة تعقد اجتماعا الأحد.. فيديو

روسيا تعلن عن علاج لفيروس كورونا الشهر المقبل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

جولات مغامرة أمريكية في أخطر مناطق العالم.. صور