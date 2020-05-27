أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران.. وتوجه ضربة قوية لـ الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على اثنين من كبار الخبراء النووين المسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني.





كما أعلن بومبيو إنهاء العمل بالاستثناءات الممنوحة لبعض الدول بموجب الاتفاق النووي الإيراني.





وعلق السيناتور الجمهوري تيد كروز على القرار قبل إعلانه من قبل بومبيو قائلا إن الولايات المتحدة بهذا القرار تكون قد خطت خطوة حاسمة نحو تمزيق الاتفاق النووي "الكارثي" بين الرئيس السابق باراك أوباما وإيران و"إلى الأبد".





وأضاف أنه يجب على الولايات المتحدة في النهاية إنهاء ما تبقى من الاتفاق والفوائد التي تحصل عليها إيران منها عن طريق التذرع بالعقوبات المبينة في قرار الأمم المتحدة.





وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت قبل أسبوع عقوبات جديدة ضد طهران على 9 أفراد و3 كيانات في إيران من بينهم وزير الداخلية.





وكانت الناقلة الإيرانية "فورست" قد رصدت تحمل وقودا إلى فنزويلا، ونشرت وسائل الإعلام صورا مأخوذة من زورق دورية، تظهر الى جانبه سفينة ترفع علم فنزويلا في عرض البحر في طريقها إلى مصفاة إل باليتو.