تجاوزت أمريكا وإسبانيا.. البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات البرازيلية، يوم الجمعة، تسجيل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 465166.





وقالت وزارة الصحة في البرازيل إنه تم تسجيل 1124 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وتجاوزت البرازيل، الولايات المتحدة وإسبانيا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا لكن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفيات، أكبر مما تشير إليه الاحصاءات الرسمية، لأن قدرة البرازيل على إجراء الاختبارات ما زالت بطيئة.



