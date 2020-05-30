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أخبار العالم

تجاوزت أمريكا وإسبانيا.. البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 30/مايو/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات البرازيلية، يوم الجمعة، تسجيل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 465166. 

وقالت وزارة الصحة في البرازيل إنه تم تسجيل 1124 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وتجاوزت البرازيل، الولايات المتحدة وإسبانيا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا لكن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفيات، أكبر مما تشير إليه الاحصاءات الرسمية، لأن قدرة البرازيل على إجراء الاختبارات ما زالت بطيئة.

ويواجه الرئيس جايير بولسونار، انتقادات شديدة بسبب سياسته في احتواء تفشي الوباء، والذي أدى إلى استقالة وزيرين للصحة، وكذلك بسبب إصراره على رفض إجراءات التباعد الاجتماعي ودفاعه عن استخدام أدوية، لا تحظى بالموافقات اللازمة لعلاج الفيروس.
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