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محافظات

إسعاف دمياط يتصدى لكورونا ب160 مسعفا

السبت 30/مايو/2020 - 01:13 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، استعدت مستشفيات دمياط لاستقبال كافة حالات الاصابة بفيروس كورونا وحالات الاشتباه، وتم التنسيق بين مديرية الصحة وهيئة الإسعاف بدمياط.

ومن جانبه صرح الدكتور هيثم المشد، مدير فرع هيئة الإسعاف بدمياط، عن ان هيئة الإسعاف تعمل جنبا الى جنب مع مديرية الصحة بدمياط ومستشفيات المحافظة خلال الأزمة التي تمر بها البلاد وهى انتشار فيروس كورونا المستجد وهناك خط مباشر مع المديرية وكافة مستشفيات دمياط ،لنقل المصابين للمستشفيات العزل.

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واوضح ،إنه تم تجهيز 12 سيارات إسعاف لنقل حالات الإصابة وتدريب أكثر من 150 سائقًا ومسعفًا على كيفية التعامل مع جميع المصابين، بالإضافة إلى تخصيص 40 مسعفًا يتم تغييرهم كل 15 يوما  والاسعاف يعمل على مدار 24 ساعه لنقل اى حالات اصابة.


لافتا ان هيئة الاسعاف قد اتخذت عدة إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وعند  ورود بلاغ عن أى حالات اشتباه، يتم التنسيق الكامل مع إدارة الطب الوقائى لتوجيه سيارة الإسعاف المجهزة والمؤمنة لنقل المصاب إلى المستشفى المخصصة لاستقبال حالات الإصابة.

مؤكدًا أنه يتم تعقيم أفراد الإسعاف والسيارات بشكل جيد حرصًا على سلامة العاملين بمرفق الإسعاف من الإصابة بالفيروس القاتل التى يجتاح البلاد .
وناشد اهالى دمياط بالالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والاتصال فورا بالاسعاف أو الخط الساخن 105 الموجود بغرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة المختص بتلقى بلاغات ك.

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