في انتظار موافقة الصحة.. مهندس يكشف تفاصيل اختراع قناع يعقم الهواء على 3 مراحل لمكافحة كورونا

كشف المهندس شريف أحمد مصطفى، أستاذ الهندسة البيئية بجامعة أكتوبر وصاحب اختراع القناع المعقم للهواء، تفاصيل القناع الذى اخترعه لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية "، إنه صمم قناع يعقم الهواء على ثلاث مراحل وهو الأنسب للأطقم الطبية من ممرضين وأطباء".

وأشار إلى أن هذا القناع يقي من الأمراض المنتشرة في الهواء وينقيه من الاتربة والفيروسات، لافتا إلى أنه تم عرضه على وزارة الصحة وإنتظار الموافقة عليه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة ، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا. وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 879 حالة وفاة.