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أخبار البلد

دعوة مصري مظلوم تخسف بك الأرض.. عائشة الرشيد تقصف جبهة النائبة الكويتية صفاء الهاشم

السبت 30/مايو/2020 - 03:08 ص
عائشة الرشيد- صفاء
عائشة الرشيد- صفاء الهاشم
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ميس رضا
وجهت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد رسالة شديدة اللهجة لمواطنة بلدتها النائبة الكويتية صفاء الهاشم التى تهكمت على أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت فى إشارة منها بأن تزايد أعداد الإصابات يعود للمصريين الوافدين  بقولها " مالنا ذنب نبلتش بـ23 ألف إصابة".

وقالت الرشيد، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، موجهة حديثها لـ الهاشم لماذا تصرين على مهاجمة الجالية المصرية ويوجد على أرض الكويت العديد من الجاليات الأخري ومنهم من يثير المشكلات بشكل دائم دون أن تتفوهين بكلمة حيالهم وتغضين البصر عن تجار الإقامات ومخالفي القوانين بإعتبارك نائبة بمجلس الأمة ومسؤولة، متى ستنتهي  من هجومك المستمر على المصريين هل تنفذين اجندات خارجية مدفوعة .

وأضافت الإعلامية الكويتية، هجومك المتعمد ضد الوافدين المصريين يتنافي جملة وتفصيلا مع  تأكيدات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الإنسانية بأن معاملة الشعب الكويتي وكل المقيمين تتم على حد سواء دون تفرقة  وأن الكويت هى بلد مركز العمل الإنساني .


وأشارت الرشيد؛ إلى أن بعض اصوات النشاذ التى تخرج من وقت لأخر تهاجم الجالية المصرية بالكويت أخرهم ريم الشمري  لا يمثلون إلا انفسهم وعليهم أن يقرأوا التاريخ ليعرفوا أن مصر أم الدنيا بلد حضارة ٨٠٠٠ سنة ورجالها خير اجناد الأرض.

 
وقالت الرشيد، لا تستغلين اقتراب موعد الإنتخابات  باستغلال المصريين لصالحك فدعوة مصري مظلوم ربما تخسف بحياتك الأرض .. اتقي الله يا صفاء
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