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أخبار العالم

كوريا الشمالية تدخل على خط الأزمة بين ترامب والصين

السبت 30/مايو/2020 - 04:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت كوريا الشمالية عن دعمها لقرار الصين تطبيق قوانين الأمن الوطنية في مدينة هونج كونج الذاتية الحكم، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على مسئولين في هونج كونج على علاقة بالصين. 

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن ممثل لوزارة الخارجية في كوريا الشمالية قوله "بما أن قضية هونغ كونغ تتعلق تماما بالشؤون الداخلية للصين فإنه لا يحق لأي بلد أو قوة  قول هذا أو ذاك".

وأضاف قائلا: "نعارض بشكل قاطع ونرفض التدخل الخارجي الضار بالأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لهونج كونج".

وفي وقت سابق أعلن ترامب أن مدينة هونج كونج ة لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي الكافي حتى تتبع واشنطن سياسات خاصة تجاهها، متوعدا المسؤولين عن "تآكل" هذا الوضع في الإقليم.

وأكد ترامب أن إدارته ستباشر التخلي عن السياسات الخاصة تجاه هونج كونج، مشيرا إلى أن المدينة "لم تعد تتمتع بالقدر الكافي من الحكم الذاتي لتستحق" تلك السياسات.
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