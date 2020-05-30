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فن

تامر عاشور ينعى حسن حسني: اللهم اغفر له بمغفرتك وارحمه برحمتك

السبت 30/مايو/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
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منار نور
نعى الفنان تامر عاشور، الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

وغرد تامر عاشور،من خلال حسابه الشخصي عبر "تويتر":"اللهم اغفرله بمغفرتك  وارحمه برحمتك  واجعل مثواه الجنه   #حسن_حسني

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).
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