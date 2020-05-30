مواعيد مباريات اليوم السبت 30-5-2020 والقنوات الناقلة

يقام اليوم، السبت، 30-5-2020، عدد من المواجهات في ملاعب ألمانيا بالدرجتين الأولى والثانية، أبرزها بايرن ميونخ، وفورتونا دوسلدورف.
وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا، منذ أسبوعين، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي في البلاد، وفي أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجاءت مواعيد مباريات الدوري الألماني، اليوم، السبت 30-5-2020 كالتالي:
هيرتا برلين X أوجسبورج - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 4.
شالكه X فيردر بريمن - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 1.
فولفسبورج X آينتراخت فرانكفورت - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.
ماينز X هوفنهايم - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
بايرن ميونيخ X فورتونا دوسلدورف - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 1.