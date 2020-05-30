مواعيد مباريات اليوم السبت 30-5-2020 والقنوات الناقلة

يقام اليوم، السبت، 30-5-2020، عدد من المواجهات في ملاعب ألمانيا بالدرجتين الأولى والثانية، أبرزها بايرن ميونخ، و فورتونا دوسلدورف.









وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا، منذ أسبوعين، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي في البلاد، وفي أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



