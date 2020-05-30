برلماني: توفير الأسمدة بأسعار مخفضة خطوة مهمة لدعم الفلاح

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، باهتمام الدولة بالفلاح المصري ومده بجميع المتطلبات الزراعية بأسعار مناسبة، وعلى رأسها الأسمدة ، حيث أشارت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى تراجع متوسط أسعار الأسمدة الزراعية مطلع العام الحالي 2020 مقارنة بالعام السابق عليه.





وأكد مشهور أن دعم الأسمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة وعدم بيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها أول خطوة من خطوات دعم الفلاح المصري في ظل الظروف التي تمر بها الزراعة في الوقت الحالي من غش مبيدات وارتفاع أسعار.





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وأكد أهمية معالجة جميع المعوقات الإدارية والإنتاجية والعمالية التي تعاني منها بعض شركات الأسمدة، موضحا أن مشكلات صناعة الأسمدة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة (الغاز والكهرباء) عن الأسعار العالمية، حيث تمثل الطاقة في تلك المصانع نسبة تتعدى الـ60% من مدخلات الصناعة.



