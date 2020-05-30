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تعليم

10 إجراءات احترازية لـ جامعة حلوان خلال امتحانات طلاب المرحلة النهائية للوقاية من كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 11:30 ص
طلاب المرحلة النهائية
طلاب المرحلة النهائية
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كريم ناصر
صرح الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، انه بالنسبة للضوابط والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا "كوفيد 19 " خلال فترة امتحانات الطلاب النهائية .  
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أنه من المقرر أن يتم: 

1- تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الإمتحانية . 

2- دخول الطلاب في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان  وحضورهم مبكرا . 

3- إجراء عمليات التعقيم قبل  فتخ اللجان و بعد اغلاقها. 

4- منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان. 

5- مراعات المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية.

6- تطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.

7- تطهير الكنترولات و مراعات كافة الاجرائات الاحترازية بين الاساتذة . 

8- فرض ارتداء الكمامات اجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من داخل الحرم الجامعى .  

9- توفير المطهرات داخل اللجان.

10-  ستقوم الجامعة بتوزيع عدد كبير من الكمامات و كمية كبيرة من المطهرات على العاملين بالإدارات والكليات، بجانب تقليل كثافة العاملين بالمكاتب والغرف والقاعات . 

و من المقرر ان تبدء الجامعات  امتحانات طلاب المرحلة النهاىية ابتداء من يوم ١ يوليو  وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى .
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