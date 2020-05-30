10 إجراءات احترازية لـ جامعة حلوان خلال امتحانات طلاب المرحلة النهائية للوقاية من كورونا

صرح الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، انه بالنسبة للضوابط والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا "كوفيد 19 " خلال فترة امتحانات الطلاب النهائية .

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أنه من المقرر أن يتم:





1- تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الإمتحانية .





2- دخول الطلاب في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان وحضورهم مبكرا .





3- إجراء عمليات التعقيم قبل فتخ اللجان و بعد اغلاقها.





4- منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان.





5- مراعات المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية.





6- تطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.





7- تطهير الكنترولات و مراعات كافة الاجرائات الاحترازية بين الاساتذة .





8- فرض ارتداء الكمامات اجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من داخل الحرم الجامعى .





9- توفير المطهرات داخل اللجان.





10- ستقوم الجامعة بتوزيع عدد كبير من الكمامات و كمية كبيرة من المطهرات على العاملين بالإدارات والكليات، بجانب تقليل كثافة العاملين بالمكاتب والغرف والقاعات .



