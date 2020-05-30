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أخبار البلد

صيادلة القاهرة: توفير فيس شيلد لحماية الأعضاء من فيروس كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، في بيان، توفير أدوات الوقاية للحماية من فيروس كورونا التي تضم "فيس شيلد" مدونا عليه اسم النقابة حتى يتم استخدامه من قبل الصيادلة فقط.


من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الدمرداش، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، أن النقابة وزعت 260 "فيس شيلد"، على صيادلة يعملون فى أقسام الخارجى بالمراكز الطبية ومستشفيات الأمانة بمحافظة القاهرة، بواقع 18 مؤسسة طبية، من بينهم 3 مستشفيات عزل هي "الزيتون التخصصى، زايد آل نهيان، 15 مايو التخصصى"، حيث تم منح كل منها 30 فيد شيلد.


وأكد أن هذا جزء مما تقوم به نقابة صيادلة القاهرة، لتوفير مستلزمات الوقاية للصيادلة على خط مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن النقابة الفرعية للصيادلة فى انتظار دعم النقابة العامة للصيادلة، واتحاد المهن الطبية للعاملين بالمستشفيات من أجل دعم أقوى وأشمل. 

ولفت إلى أنه من يريد الحصول على "الفيس شيلد" من صيادلة القاهرة من أصحاب الصيدليات العامة يمكنه ذلك من خلال التواصل مع النقابة، ومقراتها المختلفة.

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