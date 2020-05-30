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رياضة

الأزمة المالية تعرقل انضمامه.. كلوب يتمسك بضم بديل محمد صلاح

السبت 30/مايو/2020 - 11:13 ص
كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح
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محمد السعيد
تمسك يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بفكرة التعاقد مع تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كانت تقارير أشارت مؤخرا إلى أن ليفربول تراجع عن فكرة ضم تيمو فيرنر خلال الصيف المقبل، مقايل 50 مليون جنيه إسترليني، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، بعد توقف النشاط الرياضي، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة " الجارديان" البريطانية، أن يورجن كلوب أخبر إدارة ليفربول، بضرورة التعاقد مع مواطنه فيرنر، بسبب قدراته الفنية العالية، وقدرته على إضافة الكثير للريدز.

ويسعى كلوب لضم فيرنر ليكون بديلا لثلاثي خط الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وربرتو فيرنر، حسبما أشارت تقارير صحفية، وذلك بسبب الإجهاد الذي يتعرض له الثلاثي، بسبب ضغط المباريات.

وشارك تيمو فيرنر مع لايبزيج في 28 مباراة في مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالهما 24 هدفا وصنع 7 أخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ تيمو فيرنر 64 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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