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بين الناس

التزام المواطنين بارتداء الكمامات فى محطات المترو.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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سيد أحمد- أشرف العمدة- ايهاب عيد
التزم المواطنون بارتداء الكمامات دخل محطات المترو من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه .


ورصدت عدسة صدى البلد مدى التزام المواطنين، بتنفيذ الإجراءت الوقائية حيث ظهر المواطنون داخل محطات المترو مرتدين الكمامات .

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وتطبق الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبارا من اليوم 30 مايو الجاري، إجراءات الإلزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.


والأماكن التي منع فيها رئيس الوزراء التجول بدون ارتداء كمامة فيها هي: الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة.


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