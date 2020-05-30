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فن

وداعا صانع البسمة والفرحة.. منذر رياحنة ينعى حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نعى الفنان الأردنى منذر رياحنة، النجم حسن حسنى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وقال منذر رياحنة :"وداعًا... يا صانع البسمة والفرحة...#حسن_حسني في ذمه الله... ادعوا له بالمغفره".


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توفي قبل ساعات الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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