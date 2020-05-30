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منوعات

أعراض كورونا.. أيرلندا تسعى لإضافة فقدان حاستي الشم والتذوق

السبت 30/مايو/2020 - 11:31 ص
فقدان حاستي الشم
فقدان حاستي الشم والتذوق
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أماني إبراهيم
أعلنت وزارة الصحة الأيرلندية أن أعراض فقدان حاستي التذوق والشم سيتم إضافتها ضمن قائمة الأعراض الرسمية للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لموقع ذا جورنال الايرلندي، فيعرف فقدان حاسة الشم والتذوق أو كليهما باسم (فقر الدم) أو الأنيميا، وقد تمت إضافته الأسبوع الماضي إلى قائمة أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.


وقال كبير الأطباء في أيرلندا، الدكتور توني هولوهان، خلال مؤتمر صحفي، إن فقر الدم وما يصاحبه من فقدان حاستي الشم والتوق يعد ميزة واضحة لمصابي فيروس كورونا، وتابع أنه من المتوقع أن يصدر المركز الأاوروبي للوقاية إرشادات متعلقة بهذه الأعراض.

وأوضح هولوهان أنه عندما يتم إصدار هذا التوجيه فستضيفه وزارة الصحة إلى قائمة الأعراض، قائلا: "إنه عرض ظهر بشكل دولي، ولهذا السبب نتوقع أن يتم إدراجه ضمن الاعراض الرسمية لتوخي الحذر".

وسجلت أيرلندا أكثر من 1600 إصابة بفيروس كورون االمستجد حتى الآن، ولم تسجل حالات وفاة لأول مرة منذ شهرين في 25 مايو الجاري.
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