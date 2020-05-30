الإتحاد السكندرى يدرس الموقف المالى وتشكيل الأجهزة والصيانة غدا





وتناقش إداره النادى السكندرى تشكيل الأجهزة الفنية فى مختلف اللعبات للموسم الجديد وكذلك ملف الصيانة والتطوير الخاص بإنشاءات النادى.

وأكد محمد مصيلحى رئيس النادى على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية قبل وأثناء الإجتماع للحفاظ على سلامة أعضاء المجلس . ومن المقرر أن تدرس إداره زعيم الثغر أيضا الإجراءات التى سيتخذها النادى فى حاله عودة النشاط .

يعقد مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى اجتماعا غد الأحد لمناقشة الموقف المالى للنادى فى ضوء الأحداث التى تشهدها البلاد منذ انتشار فيروس كورونا .