كان شخصية بتخاف ربنا.. صديق المنسي: بطولاته سبب تأثره بخاله وأبيه.. فيديو

وصف رأفت بلط، صديق الشهيد أحمد المنسي ، شخصية المنسي بالشخصية المختلفة في الحقيقة، موضحا أن مؤلف مسلسل الأختيار باهر دويدار قرأ الكثير عن شخصيتة وقابل الكثير من أصدقائة.





وأوضح رأفت البلط، خلال حواره لـ برنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن" ، أن مؤلف الأختيار، قال أنه إذا قدم شخصية المنسي مثلما سمع من أصدقائة وكما قرأ، لن يصدقه أحد، نظرا لشخصيته المختلفة في الحياة المدنية.





وأضاف صديق الشهيد أحمد المنسي ، أنه كان شديد الخوف من الله ، وكان دائم الخوف مما يسمي "تقلب الأنفس" ، والغرور.





وأشار البلط إلى أن المنسي في الحياة العسكرية أو المدنية، كان شخصية في منتهى المرح، ويحب الهزار، وقائد لفرقتين في غاية الأهمية .





وتابع: أن الشهيد أحمد المنسي، كان متأثرا منذ صغرة بوالده وخاله، وكان يتمنى الشهادة، ومنذ صغرة تأثر بقصص المحاربين والمجاهدين سواء في حروب الأستنزاف، أو قصص الصحابة المقاتلين مثل خالد أبن الوليد، والتي كان يرويها عليه خاله.