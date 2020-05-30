AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كان شخصية بتخاف ربنا.. صديق المنسي: بطولاته سبب تأثره بخاله وأبيه.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 12:31 م
رأفت البلط، صديق
رأفت البلط، صديق الشهيد المنسي
Advertisements
نورهان رأفت
وصف رأفت بلط، صديق الشهيد أحمد المنسي، شخصية المنسي بالشخصية المختلفة في الحقيقة، موضحا أن مؤلف مسلسل الأختيار باهر دويدار قرأ الكثير عن شخصيتة وقابل الكثير من أصدقائة.

وأوضح رأفت البلط، خلال حواره لـ برنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن" ، أن مؤلف الأختيار، قال أنه إذا قدم شخصية المنسي مثلما سمع من أصدقائة وكما قرأ، لن يصدقه أحد، نظرا لشخصيته المختلفة في الحياة المدنية.

وأضاف صديق الشهيد أحمد المنسي، أنه كان شديد الخوف من الله ، وكان دائم الخوف مما يسمي "تقلب الأنفس" ، والغرور.

وأشار البلط إلى أن المنسي في الحياة العسكرية أو المدنية، كان شخصية في منتهى المرح، ويحب الهزار، وقائد لفرقتين في غاية الأهمية .

وتابع: أن الشهيد أحمد المنسي، كان متأثرا منذ صغرة بوالده وخاله، وكان يتمنى الشهادة، ومنذ صغرة تأثر بقصص المحاربين والمجاهدين سواء في حروب الأستنزاف، أو قصص الصحابة المقاتلين مثل خالد أبن الوليد، والتي كان يرويها عليه خاله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤلف الاختيار: القوات المسلحة وفرت الدعم لنا.. وقابلت زوجة المنسي وزملاءه.. فيديو

والد الشهيد عماد رشدي: ابني كان يحب مرافقه القائد أحمد المنسى.. فيديو

صديق الشهيد أحمد المنسي المقرب يروي تفاصيل خاصة عنه لأول مرة .. الفيديو

كشف أسرارا جديدة في شخصية الأسطورة.. أول ظهور للصديق المقرب من الشهيد أحمد منسي ..شاهد

صديق منسي يبكي على الهواء.. ويوجه رسالة عن الشهيد البطل

منسي كان معجبا بـ خالد بن الوليد وكان يذاكر غزواته.. مواقف من حياة الشهيد

ترشيحاتنا

بسبب شجار على «تابلت».. مراهق يقتل شقيقته أثناء نومها ويعترف بجريمته

تشييع جثمان الفنان حسن حسنى إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة ..صور

رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟

مدعوم من تركيا.. الجيش الليبي الوطني يعلن مقتل قائد ميليشيا سوري بارز

امرأة بلا رحمة.. أخفت جثة جدتها في الثلاجة لمدة 15 عامًا للاستيلاء على معاشها

بدون حيرة.. تعرف على أفضل نوع كمامة للوقاية من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت مشجر.. رحاب الجمل تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

أول أيام التطبيق الإجبارى للكمامة.. التزام السائقين والركاب بارتدائها داخل السيارات فى قنا

رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟