AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بنسبة نجاح 99%.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ..صور

السبت 30/مايو/2020 - 03:26 م
محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، الدور الثاني للعام الدراسي 2020/2019، بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85482 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 84701 طالب، وبلغت نسبة النجاح 99٪ بإجمالي عدد 84625 طالبا وطالبة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم  في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح. 

اقرأ أيضا:

من جانبه أوضح يوسف الديب، أن علي الطلاب الذين لم يحضروا إمتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول سوف يعقد لهم امتحان تكميلي، وسيتم تحديد ميعاده وجدوله فيما بعد علي أن يكون بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة أو بعدها. 

وأشار "الديب"، إلى أنه سيتم عقد امتحان الدور الثاني للطلاب الذين لم يجتازوا الدور الأول في المواعيد التي ستحددها المديرية وفقا للجدول الذي سيتم إعلانه.

بنسبة نجاح 99%.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ..صور
بنسبة نجاح 99%.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ..صور
بنسبة نجاح 99%.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ..صور
بنسبة نجاح 99%.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ..صور
بنسبة نجاح 99%.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. 528 طالبا وطالبة يحصلون على الدرجة النهائية بإعدادية بالمنيا

للحد من انتشار كورونا.. التزام العاملين بالتربية والتعليم بالإسكندرية بارتداء الكمامات.. صور

ترشيحاتنا

الرسالة وصلت.. تركي آل الشيخ: شعب مصر أهل طيبة وكرم وأخلاق

بين التأجيل والإلغاء.. 3 سيناريوهات تنتظر امتحانات الثانوية العامة

بالمستندات.. تعرف على شروط الوظائف الخالية بالمحافظات

بجمبسوت مشجر.. رحاب الجمل تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

وفاة لاعب منتخب بوليفيا بسبب فيروس كورونا

حينئذ يرحلون.. ماجد سامي يوجه رسالة لـ عمرو الجنايني بشأن عودة مسابقة الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتغذية والعلاج.. كيفية التعايش السلمي مع مرض السكري

محافظ القاهرة يوزع الكمامات على المواطنين.. صور

الفنانون يرتدون الكمامات فى جنازة حسن حسنى.. شاهد