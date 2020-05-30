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أخبار البلد

الرئيس وجه بالشفافية في الاختيار.. أسامة هيكل : الانتهاء من تشكيل الهيئات الإعلامية قريبا

السبت 30/مايو/2020 - 04:11 م
وزير الدولة للإعلام
وزير الدولة للإعلام
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حمادة خطاب
تقدم  أسامة هيكل – وزير الدولة للإعلام  بالتهنئة لأسرة الإعلام المصري بمناسبة عيد الإعلاميين، كما نقل "تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد الإعلاميين السادس والثمانين مع خالص أمنياته الطيبة بمزيد من التطور في الإعلام المصرى بإعتباره شريكا رئيسيًا في عملية التنمية التي تشهدها مصر .. ومرآة تعكس للشعب الجهد الذي يبذله الرئيس والحكومة. 

وأوضح هيكل أن دور وزارة الدولة للإعلام  هو "وضع السياسة الإعلامية مشيرًا إلى أن هناك  تنسيقا وتكاملا بين الوزارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين. 

وعن تأخر تشكيل الهيئات أكد هيكل أن هناك توجيها من الرئيس بالإنتهاء من التشكيل، مع الحرص على وضع معايير الشفافية في الاختيار وأشار إلى أنها ستخرج قريبًا. 

وعن مصير المؤسسات القومية في ظل التطورات في المجال الإعلامي أوضح هيكل أن المؤسسات الصحفية قوية وعريقة ولكنها تضخمت أثناء السنوات الماضية ، وخلال العشر سنوات الأخيرة هناك تطور مذهل في الصحافة ، وأصبح هناك مسئولية على الصحفي فالإعلام صناعة تأثير ، داعيًا الجميع أن يواكب التطور.

وعن فيروس كورونا المستجد .. أوضح هيكل ان الحكومة منذ بداية الأزمة تعمل على التوعية في جميع وسائل الإعلام ، داعيًا الجميع ألا ينساق وراء أى معلومات من مصادر غير رسمية . مشيرا إلى أن هناك إجراءات استثنائية بالتنسيق مع رؤساء الهيئتين لتقليل العمالة مع التواجد في حالة الضرورة ، مشددا على ضروة الوقاية من الفيروس بإرتداء الكمامات واتباع الإجراءات الإحترازية. 
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