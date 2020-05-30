محمد تفاحة لاعب دجلة السابق: البوندسليجا هدفي المقبل.. ومرموش اتظلم في الدوري المصري





وقال محمد تفاحة في تصريحات لـ " صدى البلد:" بدأت لعب كرة القدم عن طريق الانضمام إلى قطاع الناشئين في وادي دجلة موسم 2011 ولعبت في صفوفه 5 مواسم".





وأضاف:" ألعب حاليا في فريق مصطفى كمال باشا أحد أندية الدرجة الثالثة، ولكن هدفي الموسم المقبل، هو اللعب في الدوري الألماني، واللعب ضد عمر مرموش في البوندسليجا".





وتابع:" عمر مرموش صديق مقرب لي، ولعبت معه خلال فترة وادي داجلة، كان من المفترض أن ينضم إلى منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكن تم استبعاده، بسبب لعبه في مركز رمضان صبحي".





وواصل:" عمر مرموش اتظلم في الدوري المصري، لم يأخذ حقه بسبب صغر سنه، دائما ما أقول له أنت محمد صلاح الجديد".





وأشار:" قطاع الناشئين في مصر يعاني من تهميش كبير، لذلك يبحث اللاعبين صغار السن عن فرصة الاحتراف المبكر، بسبب عدم حصولهم على فرصة للعب في مصر".





وأكمل:" العديد من الناشئين يتحدثون معي بشكل دائم، ويخبرونني بغيتهم في خوض تجربة الاحتراف، بسبب عدم حصولهم على الفرصة كاملة للتصعيد في مصر وإثبات أنفسهم".





وعن كيفية قضاء وقته في تركيا في ظل تفشي فيروس كورونا:" مقر النادي بجانب المنزل، نخوض حاليا التدريبات بشكل فردي، ونستعد لاستئناف مسابقة الدوري مجددا".









كشف محمد العبد الشهير بـ " محمد تفاحة" لاعب وادي دجلة السابق وفريق مصطفى كمال باشا التركي " أحد فرق دوري الدرجة الثالثة التركي"، عن هدفه المقبل.