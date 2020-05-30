خبير أوبئة: مصر تحتاج تغليظ عقوبة خرق حظر التجول وعدم ارتداء الكمامات

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية والمستقبل، ان مصر والسعودية والإمارات والأردن، من أوائل الدول التي أرسلت منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي إليها انتظارا لجائحه كورونا.









واكد عنان، في تصريحات لصدي البلد، ان مصر بدأت باستخدام الاجهزة الحراريه لقياس درجات الحرارة بالمطارات وتقصي الحالات، مضيفا انه تم التأخر قليلا في منع السفر، وكنا افضل من أوروبا وامريكا التي تحركت بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء.









وأوضح المحاضر الاقتصادي، ان سبب ارتفاع الحالات، في بداية الجائحه كان حجم السفر مع الصين حيث كان يتواجد فى مصر حوالي 50 الف مواطن صيني، مضيفا اننا نحتاج إجراءات أكثر صرامة خلال الفترة المقبلة.





وأشار إلي ان مصر أول من اتجهت لعمل نصف اغلاق، لتحقيق التوازن بين التصدي للجائحه، والحفاظ على الاقتصاد.









واضاف، ان الاغلاق الكلي، سيضع البلاد في مأزق، بين موت المواطنين من الفيروس، و الموت من الفقر.





واوضح عنان، ان الفتره القادمه تحتاج تغليظ العقوبات قدر المستطاع، لمواجهة خرق حظر التجول، أو عدم ارتداء الكمامة.



