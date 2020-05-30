الداخلية: ضبط 141 ألف شخص خالفوا قرار حظر التجول خلال شهر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى .
أسفرت جهودها خلال شهر فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا" عن ضبط (27537) قضية تموينية متنوعة و ضبط (77) مقهى مخالف و غلق (21) مكان نشاط تعليمى مخالفا وغلق (8184) محلا مخالفا لقرار الغلق.
وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط ( عدد 141547 شخصا ، عدد 40862 سيارة، عدد 3494 دراجة نارية ، 4135 مركبة "توك توك" ) .
وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد.. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .