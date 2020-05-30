الداخلية: ضبط 141 ألف شخص خالفوا قرار حظر التجول خلال شهر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى .





أسفرت جهودها خلال شهر فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا" عن ضبط (27537) قضية تموينية متنوعة و ضبط (77) مقهى مخالف و غلق (21) مكان نشاط تعليمى مخالفا وغلق (8184) محلا مخالفا لقرار الغلق.





وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط ( عدد 141547 شخصا ، عدد 40862 سيارة، عدد 3494 دراجة نارية ، 4135 مركبة "توك توك" ) .



