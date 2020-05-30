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محافظات

للتأكد من التزام السائقين والركاب.. سكرتير عام مطروح يتفقد موقف السيارات.. صور

السبت 30/مايو/2020 - 05:44 م
سكرتير عام مطروح
سكرتير عام مطروح يتفقد موقف السيارات..صور
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ايمن محمود
تفقد الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة  مطروح اليوم السبت موقف سيارات الاجرة واتوبيس غرب الدلتا بالكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح لمتابعة التزام جميع السائقين بقرارات رئيس مجلس الوزراء. 

ووجه ابو غنيمة بعدم تحميل اى ركاب الا بعد الالتزام بارتداء الكمامة، مشددا على جميع السائقين الالتزام بتلك الاجراءات وارتداء الكمامات مع محاسبة اى مقصر منعا لانتشار الفيروس.


ودعا الجميع الي ضرورة التعاون من اجل المرور بتلك المرحلة والحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين .

كما وجه مدير المواقف ومدير موقف شركة اتوبيسات غرب الدلتا بتكثيف جهود النظافة والرش والتعقيم.

وأشار إلي متابعة  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورنا وموقف الإصابات اول باول.
للتأكد من التزام السائقين والركاب.. سكرتير عام مطروح يتفقد موقف السيارات.. صور
للتأكد من التزام السائقين والركاب.. سكرتير عام مطروح يتفقد موقف السيارات.. صور
للتأكد من التزام السائقين والركاب.. سكرتير عام مطروح يتفقد موقف السيارات.. صور
للتأكد من التزام السائقين والركاب.. سكرتير عام مطروح يتفقد موقف السيارات.. صور
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