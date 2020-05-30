ماذا تفعل مصر لمواجهة نقص موارد العملة الصعبة؟.. جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية توضح

قال الدكتور شريف الديوانى ، مستشار مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية ،إن العالم يواجه أزمة اقتصادية هى الاعنف منذ الحرب العالمية الثانية، وتتجه الحكومات نحو الاقتراض لتمويل العجز الناتج عن الاجراءات الاستثنائية التى اصدرتها الدول لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأوضح الديوانى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديا صعبا خلال الفترة المقبلة فى ظل تراجع مصادر الدخل من العملة الصعبة التى تتمثل فى السياحة و تحويلات المصريين بالخارج و ايرادات قناة السويس، والمتوقع أن يشهدوا انخفاضا؛ نتيجة انخفاض اسعار البترول و قيام دول الخليج بوضع خطط تقشفية تستهدف الاستغناء عن العمالة الاجانب، فضلا عن انكماش حركة التجارة العالمية بنسبة 6% وبالتالى تباطؤ حركة السفن .

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وأضاف " ليس لدينا مفر من التمويل بالعجز و الاقتراض طويل الاجل لتخطى الازمة الحالية و مواجهة تراجع النمو الاقتصادى فى البلاد، لذا على الحكومة السعى نحو الاقتراض و يكون اول استحقاق فى مدة لا تقل عن 5 سنوات حتى يستعيد الاقتصاد عافيته ويصبح لديه القدرة على السداد دون التأثير على اى مخصصات اخرى".

وأكد الديوانى، أنه رغم الصعوبات و التحديات الحالية الا اننا لدينا فرصة بتعويض نقص العملة الاجنبية من خلال تطوير قدارتنا التصدرية و العمل على زيادة تنافسية منتجاتنا لنفاذ الى الخارج فى ظل اسواق منكمشة فى الاساس و لكن لابديل عن التصدير الان.

واوضح الديوانى ، أن جمعية رجال بالاسكندرية تعمل على اعداد اوراق عمل ودراسات بحيثة للاوضاع الاقتصادية الحالية، ويتم مناقشتها الان، مشيرا الى أن الحكومة الحالية مستمع جيد لاراء مجتمع الاعمال و تسعى لمعرفة ارائه فيما يخص الملفات المتعلقة به.

وسجل الاحتياطى الأجنبى لمصر نحو 37.037 مليار دولار فى نهاية أبريل 2020 بحسب البنك المركزي.