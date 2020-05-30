أحمد المحمدي يكشف مكاسب التوقف الرياضي على أستون فيلا

على الهبوط.





وقال المحمدي في تصريحات لصحيفة "برمينجهام ميل" الإنجليزية: " التوقف سيمنح لنا بداية جديدة قبل خوض المباريات العشر الأخيرة من الموسم، ويقدم لكل فرد فرصة من أجل استئناف الأمور بشكل جيد."





وأضاف قائد منتخب مصر: "التوقف يمنح الفرصة للاعب مثل جون ماكجين الذي يمثل عنصر رئيسي بالنسبة للفريق من أجل العودة ومساعدتنا في المباريات العشرة الأخيرة".

وتابع: "نحن نمتلك روح قوية داخل الفريق، وهذا الأمر كان متوفرًا دائمًا بفضل المدير الفني والجهاز المعاون واللاعبين الكبار على السواء".





يذكر أن الدوري الإنجليزي ، قد تقرر عودته في السابع عشر من شهر يونيو، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



