أحمد المحمدي يكشف مكاسب التوقف الرياضي على أستون فيلا

كشف أحمد المحمدي الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا الإنجليزي، عن استعدادات الفريق لخوض غمار الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يصارع على الهبوط.
وقال المحمدي في تصريحات لصحيفة "برمينجهام ميل" الإنجليزية: " التوقف سيمنح لنا بداية جديدة قبل خوض المباريات العشر الأخيرة من الموسم، ويقدم لكل فرد فرصة من أجل استئناف الأمور بشكل جيد."
وأضاف قائد منتخب مصر: "التوقف يمنح الفرصة للاعب مثل جون ماكجين الذي يمثل عنصر رئيسي بالنسبة للفريق من أجل العودة ومساعدتنا في المباريات العشرة الأخيرة".
وتابع: "نحن نمتلك روح قوية داخل الفريق، وهذا الأمر كان متوفرًا دائمًا بفضل المدير الفني والجهاز المعاون واللاعبين الكبار على السواء".
يذكر أن الدوري الإنجليزي، قد تقرر عودته في السابع عشر من شهر يونيو، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".