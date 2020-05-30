لماذا يجب على الزوجة استئذان زوجها قبل الخروج؟

الرجل في البداية ملزم أن ينفق على زوجته ، ويكفي جميع احتياجاتها من مأكل ومشرب ومسكن ودواء إلى غير ذلك، لافتًا: بسبب هذا تجلس المرأة مصانة في بيتها، وإذا أرادت الخروج يكون بالإتفاق بينهما إجمالًا أو تفصيلًا.

البديهي بين الزوجين أن الخروج لشراء مستلزمات البيت من السوق على سبيل المثال؛ لا يحتاج إلى إذن مفصل، وإنما يتم الإتفاق بينهما على جواز ذلك بشكل عام، أما المسائل المتعلقة بالزيارات والسفر إلى آخره؛ تحتاج إلى إذن تفصيلي.

هل شرط استئذان الزوج قبل الخروج؟



هل شرط استئذان الزوج قبل الخروج، سؤال ورد إلى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب وسام، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لابد من استئذان الزوج قبل الخروج، حيث قال -تعالى -:" وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ"، ، والزوجة لا تخرج من بيتها إلا أن تستأذن زوجها سواء إذنا عاما أو إذنا خاصا في مشوار معين.

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حكم خروج الزوجة من البيت بغير إذن زوجها:





رد الشيخ أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال فتوى مسجلة له، مذاعة عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب، مضمون السؤال: "هل يجوز للمرأة الخروج من بيتها بدون إذن زوجها والمبيت خارجه بحجة عدم خدمة أم الزوج المريضة؟".



ونبه وسام، أن ترك الزوجة لبيت زوجها بغير عذر وبدون إذنه لا يجوز شرعًا، ولكن الزوجة ليست مكلفة شرعًا وجبرًا على رعاية أم زوجها.





وتابع: إلا أن خدمتها لأم زوجها يحصد لها به الثواب، فهى مثل والدتكِ فمن العشرة بالمعروف والإحسان وحسن المعاملة بين الزوجين ألا يكون هناك ضرر من مثل هذا، لكن إذا كان الأمر يكلف فوق المشقة فليس ذلك واجبًا على الزوجة هذه الخدمة، بل عليها لذلك أن تتقى الله وترجع لبيت زوجها حتى لا تكون ناشزًا وفى نفس الوقت تخدم أم زوجها بما تستطع فهذا ليس واجبًا عليها وليست مجبرة على هذا شرعًا.







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حكم خروج الزوجة من بيت أبيها بغير إذن زوجها:



أفاد الشيخ محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير عذر شرعي إلا بإذنه، وهو قول أكثر أهل العلم.