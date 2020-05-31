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فن

تريند 10 .. «وأنت معايا» لـ تامر حسني والشاب خالد والجريني تقترب من 7 ملايين مشاهدة

الأحد 31/مايو/2020 - 12:22 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حقق فيديو كليب أغنية "وانت معايا" لـ تامر حسني، والشاب خالد، وعبد الفتاح الجريني نجاحا كبيرا جدًا، حيث اقترب من 7 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه عبر القناه الرسمية على "يوتيوب"، كما احتل التريند رقم 10.

أغنية "وانت معايا" كلمات وألحان تامر حسني، توزيع موسيقي وريميكس جلال الحمداوي، وهندسة صوتية ياسر انور، وoriginal mastering امير محروس، وremix Mastering جلال الحمداوي، وإخراج سعيد الماروق ، وانتاج TH PRODUCTION.

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ومن ناحية أخرى حقق الفنان تامر حسني نجاحا كبيرا جدًا بحفل عيد الفطر الي أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، وبدأ الحفل بأغنية "الأصل مصرى".

كما قام بغناء مجموعة من أبرز الأغاني التي اختارها الجمهور عبر هاشتاج اسأل تامر حسني.

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