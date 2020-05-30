رئيس لجنة مكافحة كورونا يوضح الدواء المستخدم في علاج الفيروس ..فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا طبيعية نظرا الي تغير الفيروس وسرعة انتشاره وهناك دراسات تؤكد ان المريض يصيب 5 أفراد من حولة .





واضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، ان وزيرة الصحة اكدت انه خلال الأسبوعين القادمين سيكون هناك ارتفاع شديد في أعداد إصابات فيروس كورونا وبعد ذلك سنعود الي انخفاض في الإصابات مرة اخرى .





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واوضح حسام حسني ، أن ما تشير اليه الحسابات العلمية ان الاسبوعين القادمين هم آخر أسبوعين في زيادة الإصابات بفيروس كورونا .



