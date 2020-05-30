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توك شو

رئيس لجنة مكافحة كورونا يوضح الدواء المستخدم في علاج الفيروس ..فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 11:44 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا طبيعية نظرا الي تغير الفيروس وسرعة انتشاره وهناك دراسات تؤكد ان المريض يصيب 5 أفراد من حولة .

واضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، ان وزيرة الصحة اكدت انه خلال الأسبوعين القادمين سيكون هناك ارتفاع شديد في أعداد إصابات فيروس كورونا وبعد ذلك سنعود الي انخفاض في الإصابات مرة اخرى .

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واوضح حسام حسني ، أن ما تشير اليه الحسابات العلمية ان الاسبوعين القادمين هم آخر أسبوعين في زيادة الإصابات بفيروس كورونا .

أشار إلى أنه إلى الآن لم يتم التعرف على العلاج الفعال الذى يعالج فيروس كورونا ولكن تغير بروتوكول العلاج له العديد من الأهداف، موضحا أن العالم اجمع سيعتمد علي استخدام دواء الكلوروكين بعد ان اثبت فعاليته في علاج حالات فيروس كورونا .
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