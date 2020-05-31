الحكومة تقترض 47.75 مليار جنيه في أسبوع للسيطرة على عجز الموازنة

تعتزم وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري، الاقتراض من الجهاز المصرفي مبلغ 47.75 مليار جنيه؛ بغرض السيطرة على الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية؛ أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري؛ بصفته مرتبا لعمليات الاقتراض عبر آليات أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة.
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ذكر التقرير أنه من المخطط طرح أذون خزانة بقيمة 41 مليار جنيه لآجال "91،273، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من ذات الأسبوع.
وأوضح التقرير أنه من المخطط بيع أجلي 91 و273 المقرر طرحه اليوم، الأحد، بـ 20 مليار جنيه، وأجلي 182 و364 يوما بـ 21 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.
وتسعى الوزارة لبيع سندات خزانة من استحقاقي 5 و10 سنوات بقيمة 6.75 مليار جنيه خلال الاثنين المقبل.