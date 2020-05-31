الحكومة تقترض 47.75 مليار جنيه في أسبوع للسيطرة على عجز الموازنة

















اقرأ أيضا:











ذكر التقرير أنه من المخطط طرح أذون خزانة بقيمة 41 مليار جنيه لآجال "91،273، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من ذات الأسبوع.









وأوضح التقرير أنه من المخطط بيع أجلي 91 و273 المقرر طرحه اليوم، الأحد، بـ 20 مليار جنيه، وأجلي 182 و364 يوما بـ 21 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.







