مجدي عبدالغني: قناتا الزمالك والأهلي تشعلان الفتنة وأرفض تواجدهما .. فيديو

شدد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، على رفضه أن يكون لقطبي الكرة المصرية قنوات على شاشات التلفزيون بسبب الفتنة المشتعلة خلال الوقت الحالي.
وقال عبدالغني فى برنامجه "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "أندية أوروبا تملك قنوات ولكن تكون بسياسة مختلفة عكس ما يحدث فى مصر، وأرفض تماما أن يكون للأهلي والزمالك قنوات تلفزيونية".
وأضاف: "قناتي الزمالك والأهلي يشعلوا الفتنة فى الفترة الحالي بين جماهيرهم إلى جانب عدم تقديمها المطلوب على الإطلاق".
وصرح مجدي عبدالغني،منذ قليل ، ان أزمة إثارة الفتنة بين جماهير قطبي الكرة المصرية سيؤدي إلى كارثة أكبر من مذبحة بورسعيد.
وقرر اتحاد الكرة المصري تعليق الدوري المصري والانشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية .