محمد رمضان ينشر صورة جديدة.. ومتابعون: ملامح فرعونية أصيلة

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر في الصورة بلوك جديد فى احدث ظهور له.





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تفاعل الكثير من متابعيه و جاءت أبرز تعليقاتهم ملامح فرعونية اصيلة، الاسطورة بجد انت العالمى فعلا.





محمد رمضان حقق نجاحا كبيرا بمسلسل البرنس الذي عرض ضمن سباق المارثون الرمضاني وتصدر تريند في جميع الدول العربية.





مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.



