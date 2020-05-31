AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رمضان ينشر صورة جديدة.. ومتابعون: ملامح فرعونية أصيلة

الأحد 31/مايو/2020 - 04:59 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر في الصورة بلوك جديد فى احدث ظهور له.

اقراء ايضا:

تفاعل الكثير من متابعيه و جاءت أبرز تعليقاتهم ملامح فرعونية اصيلة، الاسطورة بجد انت العالمى فعلا.

محمد رمضان حقق نجاحا كبيرا بمسلسل البرنس الذي عرض ضمن سباق المارثون الرمضاني وتصدر تريند في جميع الدول العربية.

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

View this post on Instagram

♥️

A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلف القضبان.. محمد رمضان ينشر البوستر الرسمي لـ البرنس

محمد رمضان ينشر كواليس مسلسل البرنس لأول مرة.. شاهد

أحدث ظهور لـ محمد رمضان من كواليس مسلسله الجديد

محمد رمضان يعلن عن المدة المتبقية لإنهاء تصوير مسلسل البرنس..شاهد

شاهد ..محمد رمضان ينشر البوستر الرسمى لمسلسل البرنس عبر إنستجرام

برنس من يومك.. الأغنية الدعائية لمسلسل محمد رمضان الجديد

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: الأهلي ترتيبه الرابع عند إعلان لقب نادي القرن

وزيرة الصحة : تشخيص كورونا سهل وعلاجه محدد.. ويجب تنحية المطالب فى ساعة الجد

بكلمات رنانة .. مؤذن بركة الحاج يحذر الأهالي من كورونا.. فيديو

دينا الشربيني لجمهورها: اطمئنوا أنا ورجاء الجداوي بخير.. فيديو

الأهلي يحصل على خدمات حسام حسن لاعب سموحة مقابل المعارين

حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء .. أمين الإفتاء يوضح

AdvertisementS

بعد فضيحة عمرو واكد.. ممثلة أفلام إباحية تظهر مع ممثل شهير آخر

اعترافات أليمة رأينا سِترها.. النائب العام: حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين فى واقعة اغتصابها

عزل منزلي للأسرة.. النائب محمد الفيومي: لم أصاب بـ كورونا.. وأنا بصحة جيدة

آخر مكالمة.. صلاح عبد الله: حسن حسني قالي خلي بالك من كورونا

شيكاجو تنتفض .. اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين وإعلان حظر التجول.. فيديو

وزيرة الصحة: 70% من وفيات كورونا تأتي المستشفيات منتهية .. والأهالي ترفض نزول 15% من الحالات بعد وصول الإسعاف

اغفر ذنوبك قبل النوم بـ17 دعاء أوصى بها النبي كل ليلة

السعودية تعلن شروط عودة المدارس بعد غلقها بسبب كورونا

استشهاد وإصابة 5 أبطال.. القوات المسلحة: مقتل 19 تكفيريًا فى عمليات نوعية وقصف جوي بشمال سيناء

وفاة عفاف شاكر شقيقة الراحلة شادية

وزيرة الصحة : تشخيص كورونا سهل وعلاجه محدد.. ويجب تنحية المطالب فى ساعة الجد

الأهلي يحصل على خدمات حسام حسن لاعب سموحة مقابل المعارين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لن تصدقها لـ علاج هشاشة العظام

صندوق قمامة أنقذها.. سقوط رضيعة من ارتفاع 40 قدما .. فيديو

في فترة العزل .. 4 نصائح غذائية لصحة أفضل