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رياضة

أحمد مرتضى منصور: سيتم المطالبة بمنح مصر لقب منتخب القرن والأزمة ليست خناقة بين القطبين.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 05:50 ص
أمير مرتضي منصور
أمير مرتضي منصور
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حسام الحارتي

كشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيتم المطالبة بمنح منتخب مصر  لقب القرن خلال المطالبة بحق القلعة البيضاء بلقب نادي القرن .


وأضاف أحمد مرتضى منصور خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه من المحتمل أن يخوض أمير مرتضي المشرف العالم على الكرة بنادي الزمالك انتخابات اتحاد الكرة المقبلة".


وتابع:" ملف نادي القرن ليس خناقة بين الأهلي والزمالك أو جمهور الفريقين"، مؤكدا أن فتح الزمالك لملف نادي القرن لا يمثل أي تقليل للأهلي وإنما هو بحث عن حقوق الزمالك.


وأكد أن الأهلي والزمالك يستحقان لقب القرن ولكن الأزمة في طريقة حساب النقاط والتي أقرها الاتحاد الأفريقي.


وأتم : ليس منطقي أن يتم احتساب لقب السوبر بنقطة واحدة والمركز الثالث في دور المجموعات يحصل على نقطتين.


 

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