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أخبار العالم

بسبب احتجاجات مقتل جورج فلويد.. حظر التجول في 5 مدن أمريكية

الأحد 31/مايو/2020 - 02:43 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت 5 مدن أمريكية فرض حظر التجول بسبب التظاهرات العنيفة احتجاجا على مقتل مواطن أمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة.

وقالت قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن عمد مدن أتلانتا ولوس أنجلوس وفيلادلفيا وسياتل وروتشستر بولاية نيويورك نفذوا الآن حظر التجول، لتضان المدن الـ5 إلى قائمة المدن التي تعلن حظر التجول.

ووقع عمدة أتلانتا كيشا بوتومز على أمر تنفيذي ببدء حظر تجول يبدأ الساعة 9 مساءً. وينتهي عند شروق الشمس يوم الأحد بتوقيت واشنطن.

فيما أعلن عمدة روتشستر لوفلي وارين حظر التجول من الساعة 9 مساءً. حتى 7 صباحًا.

وقالت عمدة سياتل جيني دوركان إنها ستوقع أمرا تنفيذيا لفرض الساعة الخامسة مساء. حظر تجول "قريبا".

بينما طلب مسؤولون آخرون في شيكاجو وبيتسبرج من سكانهم تجنب مناطق وسط المدينة.

غرد حساب مديرية بيتسبرج للسلامة العامة على موقع تويتر أن صحفيين أصيبا في المنطقة وتم اختراق المزيد من واجهات المحال التجارية.

وقالت على موقع تويتر:"قام المتظاهرون للتو بتحطيم واجهة تجارية زجاجية في شارع سميثفيلد. وأجبر الضباط على تفريقهم بواسطة الغاز". وأضاف:"إذا جئت للاحتجاج بشكل سلمي، فيرجى المغادرة والعودة إلى المنزل من أجل سلامتك الشخصية. لم يعد هذا سلميًا".

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