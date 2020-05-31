علاقة تلف حساس الحرارة بزيادة استهلاك وقود السيارة

ويعمل حساس الحرارة على تحديد كمية الوقود فيبدأ المحرك بالعمل عن طريق إعطاء إشارة كمبيوتر السيارة لضبط كمية الوقود وجعل خليط الاحتراق غنيا بالهواء والوقود .





يعد حساس الحرارة من الحساسات الحيوية في السيارة لأنه يعمل على توصيل الإشارة إلى وحدة التحكم الإلكتروني بمقدار درجة حرارة المحرك.كما يعمل حساس الحرارة أيضا على التحكم بتشغيل صمام الـ EGR، والتحكم بعمل مراوح التبريد، وتصحيح توقيت الاشعال،والتحكم بدائرة صمام التحكم ببخار الوقود ،وأعراض أعطاله على محرك السيارة.وأكبر مثال على ذلك عندما نقوم بتشغيل محرك السيارة وهو بارد، يقوم هذا الحساس الهام بإرسال إشارة إلى كمبيوتر السيارة بذلك، ومن ثم يعمل الكمبيوتر على دفع كميات زائدة من الوقود حتى يحسن من أداء المحرك.ثم يقوم جهاز الكمبيوتر عندما ترتفع درجة الحرارة بإعادة ضبط نسبة الوقود التى تضخ في المحرك وهذا ما يفسر زيادة استهلاك الوقود عند تلف هذا الحساس وخلل عمل المحرك وغيرها من الأعراض الأخرى.