AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

علاقة تلف حساس الحرارة بزيادة استهلاك وقود السيارة

الأحد 31/مايو/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
يعد حساس الحرارة من  الحساسات الحيوية في السيارة لأنه يعمل  على توصيل  الإشارة  إلى وحدة التحكم الإلكتروني بمقدار درجة  حرارة المحرك.

ويعمل حساس الحرارة على تحديد كمية  الوقود فيبدأ المحرك بالعمل عن طريق إعطاء إشارة كمبيوتر السيارة لضبط كمية الوقود وجعل خليط الاحتراق غنيا بالهواء والوقود .

كما يعمل حساس الحرارة أيضا على  التحكم بتشغيل صمام الـ EGR، والتحكم بعمل مراوح التبريد، وتصحيح توقيت الاشعال،والتحكم بدائرة صمام التحكم ببخار الوقود ،وأعراض أعطاله على محرك السيارة.

 وأكبر مثال على ذلك عندما نقوم بتشغيل محرك السيارة وهو بارد، يقوم هذا الحساس الهام بإرسال إشارة إلى كمبيوتر السيارة بذلك، ومن ثم يعمل  الكمبيوتر على دفع كميات زائدة من الوقود حتى يحسن من أداء المحرك.

  ثم يقوم جهاز الكمبيوتر عندما ترتفع درجة الحرارة  بإعادة ضبط نسبة الوقود التى تضخ في المحرك وهذا ما يفسر زيادة استهلاك الوقود عند تلف هذا الحساس وخلل عمل المحرك وغيرها من الأعراض الأخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها تعطل حساس الحرارة.. 5 أسباب لزيادة استهلاك الوقود في السيارات

تعرف على أعراض تلف حساس الشكمان.. زيادة استهلاك البنزين أبرزها

وظيفة حساس التصفيق في السيارة

ما هي وظيفة حساس الأكسجين فى سيارتك؟

ماهي وظيفة حساس عمود الكرنك وأعراض تلفه ؟

تعرف على أعراض تلف حساس TPS في السيارة

ترشيحاتنا

في فترة العزل .. 4 نصائح غذائية لصحة أفضل

وزير يمني يوجه رسائل مهمة للسعودية

دينا الشربيني لجمهورها: اطمئنوا أنا ورجاء الجداوي بخير.. فيديو

حيوان مجهول يفترس حصان مواطن سعودي.. فيديو

بسبب احتجاجات مقتل جورج فلويد.. حظر التجول في 5 مدن أمريكية

تخطت فرنسا.. البرازيل تقفز للمركز الرابع كأكثر دول العالم تضررا بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيوان مجهول يفترس حصان مواطن سعودي.. فيديو

لـ طفلك .. وصفات طبيعية تساعد على تهدئة البشرة من ارتداء الكمامة

سبب آخر للوفاة.. تشريح جثة فلويد يثير موجة غضب جديدة في أمريكا| فيديو