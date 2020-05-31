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أخبار العالم

مظاهرات جورج فلويد .. 25 مدينة داخل 16 ولاية أمريكية تعلن حظر التجول

الأحد 31/مايو/2020 - 06:20 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن 25 مدينة في 16 ولاية أمريكية على الأقل أعلنت بالفعل فرض حظر التجول بسبب تصاعد أعمال العنف في المظاهرات التي خرجت احتجاجا على مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض.

وأعلن عمدة شيكاجو إريك جارسيتي عن تمديد حظر التجول، الذي تم تطبيقه فقط على وسط المدينة، ليشمل المدينة بأكملها.

يتطلب حظر التجول أن يبقى الجميع داخل مدينة لوس أنجلوس في منازلهم الليلة، من الساعة 8 مساءً. حتى الساعة 5:30 صباحًا يوم الأحد بحسب التوقيت المحلي.

وقال جارسيتي في بيان: "سأحمي دائما حق سكان لوس أنجلوس في حعل أصواتهم مسموعة، ويمكننا قيادة الحركة ضد العنصرية دون خوف أو عنف أو تخريب".

وأضاف: "الغالبية العظمى من الناس الذين يخرجون إلى الشوارع يفعلون ذلك بسلام وقوة ، ومع تقدير القضية المقدسة التي يقاتلون من أجلها. إن حظر التجول هذا قائم لحماية سلامتهم  وسلامة جميع الذين يعيشون ويعملون في مدينتنا".

وأعلنت مدن في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وفلوريدا وجورجيا وإلينوي وكنتاكي ومينيسوتا ونيويورك وأوهايو وأوريجون وبنسلفانيا وساوث كارولينا وتينيسي وأوتاه وواشنن وويسكونسن.

واستعانت سلطات عدة ولايات ومدن أمريكية بقوات الحرس الوطني لمساعدة الشرطة في فض الاحتجاجات التي شابها العنف بسبب مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد رجل شرطة.

وبحسب "سي إن إن"، قال بيان للحرس الوطني في العاصمة واشنطن إنه تم استعدائه لمساعدة الشرطة في محيط البيت الأبيض بناء على تكليف من وزير الجيش بوزارة الدفاع الأمريكية.

وذكرت "سي إن إن"، أن هناك ما لا يقل عن 8 ولايات ومقاطعة كولومبيا استعانت بالحرس الوطني لمواجهة المظاهرات التي تشهد تصاعدا في أعمال العنف.

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