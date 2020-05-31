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أخبار العالم

تترجم للعربية .. رئيس ليبريا وأسطورة كرة القدم جورج ويا يطرح أغنية للتوعية بكورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 07:15 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن مكتب الرئيس الليبيري جورج ويا، أسطورة كرة القدم العالمية السابق، عن أغنية ستستخدمها الأمم المتحدة لنشر الوعي حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، يأمل جورج ويا في مناشدة محبي الموسيقى في جميع أنحاء دولته الواقعة في غرب قارة أفريقيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4.5 مليون شخص للتوعية ضد فيروس كورونا.

ليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها ويا مهاراته في الغناء. خلال أزمة إيبولا 2014، عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ ، أصدر أغنية توعوية.

وذكر مكتب ويا إن الأغنية باسم "Let’s Stand Together to Fight Corona..لنتوحد معا ضد كورونا" ستكون جزءا من حملة اليونسكو التي تهدف إلى توعية المجتمعات في جميع أنحاء أفريقيا حول مخاطر المرض.

يقول المنظمون أنه سيتم ترجمة الأغنية باللغتين الفرنسية والعربية، ومن المتوقع أن يتم عرضها على منصات مختلفة.

وسجلت ليبيريا 280 حالة إصابة بفيروس كوروان حتى الآن و 27 حالة وفاة.

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