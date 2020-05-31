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أخبار البلد

اللهم بشرنا بزوال كورونا.. المسلمون يحتفلون بفتح المسجد النبوي

الأحد 31/مايو/2020 - 08:39 ص
صدى البلد
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منار نور
فتح المسجد النبوي أبوابه فجر اليوم  لاستقبال المصلين من أجل أداء شعائر صلاة الفجر للمرة الأولى منذ شهرين، ضمن السياسة المتبعة بهدف التصدى لفيروس كورونا.

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #المسجد النبوي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 

عودة الصلاة في المسجد النبوي .. دعاء وشكر.
‏⁧‫#المسجد_النبوي‬⁩ ⁧‫#صلاه_الفجر‬⁩

#المسجد_النبوي‬⁩ 
‏١٤٤١/١٠/٨ هـ 
‏فجر لا يُنسى♥️
‏الحمدلله الذي رد على مآذننا أرواحها 
‏اللهم اجعل مساجدنا عامرةً بذكرك ..

اللهم بشرنا بزوال هذا الوباء كما بشرتنا بفتح مساجدنا.

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