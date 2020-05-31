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فن

الضحكة كانت من قلبنا.. إيمي طلعت زكريا تنشر رسالة من شخص فى حب والدها.. شاهد

الأحد 31/مايو/2020 - 08:46 ص
ايمى طلعت
ايمى طلعت
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سيد احمد
نشرت الفنانة ايمى طلعت صورة لولدها الفنان طلعت زكريا من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".



وعلقت إيمي قائلة: " رسالة من شخص فى حب طلعت زكريا، الى حبيبنا الأستاذ طلعت الغنى عن التعريف 

فنان ونجم كوميدى ومرح ودمه خفيف ماهو كان مدرسة لوحده واداءه جميل وظريف ياما ضحكنا وياما فرحنا بفن هادف ونظيف .. وكانت الضحكة من قلبنا ماهو كموديان شاطر وحريف دور اول دور تانى مكنش بيفرق كان بشطارته بيقدر يبدع ويضيف..ولما فارقنا سبلنا ذكرى فى كل اعماله..واحنا بنضحك وبنفتكره وبندعيله".


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يُذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينما فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.
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